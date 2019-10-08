Популярные напитки оказались опасны для здоровья

Полезные вещества не усваиваются по разным причинам

В холодное время года, когда солнечного света становится меньше, организму требуется больше кальция. Этот микроэлемент необходим для того, чтобы кости, зубы, ногти и волосы оставались крепкими и красивыми.

Однако немногие знают, что некоторые напитки и продукты тормозят усвоение кальция и уменьшают его уровень в организме.

К примеру, кофе вымывает из организма кальций и другие минералы. Любителям этого бодрящего напитка нужно есть больше белка и пищи с повышенным содержанием кальция, такой, как молочные продукты, овсянка, цитрусовые, орехи, бананы или сухофрукты. В день можно выпивать не более четырех чашечек эспрессо, рассказала "АиФ" нутрициолог.

Большое количество сладостей также мешает усваивать кальций. Сахар нарушает микрофлору кишечника, а ведь именно она усваивает все полезные вещества. По мнению специалиста, 2 кусочка торта в день могут стать настоящей проблемой. Кроме того, в сладкую выпечку добавляют пальмовое масло, а оно тоже вымывает кальций, как показывают исследования.

Понижают уровень кальция и газированные напитки.

"Газировка вообще создает в кишечнике патогенную дисбактериальную среду, и там уже крайне сложно усвоиться чему-то полезному. Некоторые газированные напитки содержат кофеин и вымывают полезные вещества из организма, как и кофе", -

объяснила врач.

Животные жиры, продукты с большим количеством соли, а также алкогольные напитки, причем даже слабоалкогольные, такие как пиво или сидр, тоже убирают из организма полезный микроэлемент.