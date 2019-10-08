Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Популярные напитки оказались опасны для здоровья

Популярные напитки оказались опасны для здоровья
Фото: pixabay.com
Полезные вещества не усваиваются по разным причинам

В холодное время года, когда солнечного света становится меньше, организму требуется больше кальция. Этот микроэлемент необходим для того, чтобы кости, зубы, ногти и волосы оставались крепкими и красивыми.

Однако немногие знают, что некоторые напитки и продукты тормозят усвоение кальция и уменьшают его уровень в организме.

К примеру, кофе вымывает из организма кальций и другие минералы. Любителям этого бодрящего напитка нужно есть больше белка и пищи с повышенным содержанием кальция, такой, как молочные продукты, овсянка, цитрусовые, орехи, бананы или сухофрукты. В день можно выпивать не более четырех чашечек эспрессо, рассказала "АиФ" нутрициолог.

Большое количество сладостей также мешает усваивать кальций. Сахар нарушает микрофлору кишечника, а ведь именно она усваивает все полезные вещества. По мнению специалиста, 2 кусочка торта в день могут стать настоящей проблемой. Кроме того, в сладкую выпечку добавляют пальмовое масло, а оно тоже вымывает кальций, как показывают исследования.

Понижают уровень кальция и газированные напитки.

"Газировка вообще создает в кишечнике патогенную дисбактериальную среду, и там уже крайне сложно усвоиться чему-то полезному. Некоторые газированные напитки содержат кофеин и вымывают полезные вещества из организма, как и кофе", - 

объяснила врач.

Животные жиры, продукты с большим количеством соли, а также алкогольные напитки, причем даже слабоалкогольные, такие как пиво или сидр, тоже убирают из организма полезный микроэлемент. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей