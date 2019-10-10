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Сохранить здоровье вен: основные факторы риска

Сохранить здоровье вен: основные факторы риска
Фото: pxhere.com
Болезнь проще предупредить, чем вылечить

Тромбоз – одна из самых распространенных проблем с сосудами, когда в здоровых кровеносных сосудах образуются сгустки крови.

Риск развития этой болезни повышается, когда нарушается кровоток и усиливается свертываемость крови. По мнению медиков, в группу риска входят пожилые люди, а также те, кто страдает избыточным весом. Однако этот недуг поражает и молодых людей, и спортсменов. причины могут быть разными. 

К факторам, увеличивающим вероятность развития венозного тромбоза, относятся длительная неподвижность, сердечная недостаточность и варикозное расширение вен. В этих состояниях замедляется кровоток в ногах и снижается скорость потока крови в венах.

Вырастает риск тромбоза и при мерцательной аритмии: кровь не откачивается с нужной интенсивностью, что создает препятствия кровотоку. Скачки давления также негативно влияют на здоровье вен: при его повышении усиливается вероятность отрыва тромба от стенок сосуда.

Травмы, воспаление, ожоги или инфекции – тоже факторы риска. Тромбоциты в таких условиях активно восстанавливают поврежденные стенки сосудов, что может вызвать образование тромба. Серьезной причиной для развития тромбоза может стать и атеросклероз. При этой болезни происходит кальцификация артерий, что негативно сказывается на здоровье, отмечает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
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