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Назван опасный для мужчин продукт

Вредит сексу: назван опасный для мужчин продукт
Фото: www.globallookpress.com
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Назван опасный для мужчин продукт

Австралийские ученые выяснили, какого блюда мужчинам лучше избегать. Оказалось, что качеству сперматозоидов вредит фастфуд, в первую очередь обычный гамбургер. Однако такая закономерность в ходе исследования наблюдалась лишь у представителей сильного пола с лишним весом.

Пониженный тестостерон негативно влияет на способность мужчин зачать ребенка. Исследователи сообщили, что жирная пища снижает уровень этого гормона в крови на 25% в течение часа и не поднимается до нормы в течение четырех часов. Для этого достаточно съесть блюдо с массой жира 51 грамм.

В то же время такой тенденции у мужчин с нормальной массой тела специалисты не выявили, что говорит о трудностях для представителей сильного пола, которые хотят стать отцами. Ведь жир, как пишет "Медикфорум", оказался вреден именно, когда он поступает в организм через пищу. Когда его вводили участникам эксперимента внутривенно, такой реакции с тестостероном не наблюдалось. 

Полина ИВАНОВА
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