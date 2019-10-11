Волшебный корень действует не хуже таблеток

Корень имбиря веками использовался как средство для увеличения мужской силы. Еще в древней Индии смесью имбиря с яйцами и медом лечили импотенцию. А знаменитая фаворитка Людовика XV мадам Дюбарри подавала его своему венценосному любовнику.

Это растение нормализует уровень тестостерона – гормона, отвечающего за сексуальное влечение и выносливость. Исследования показали, что при использовании имбиря со свинцом уровень тестостерона в плазме доходит почти до нормального уровня.

Кроме того, имбирь способствует расширению кровеносных сосудов и улучшает кровообращение, а ведь известно, что импотенция часто вызывается плохим кровотоком.

Однако, если у мужчины есть проблемы с желчным пузырем, нарушения работы нервной системы, повышенное артериальное давление, аллергия, камни в почках или плохая свертываемость крови, лучше поискать другое средство для потенции, предупреждает Playboy.