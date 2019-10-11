Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Поднять потенцию поможет древнее средство

Поднять потенцию поможет древнее средство
Фото: www.globallookpress.com
Волшебный корень действует не хуже таблеток

Корень имбиря веками использовался как средство для увеличения мужской силы. Еще в древней Индии смесью имбиря с яйцами и медом лечили импотенцию. А знаменитая фаворитка Людовика XV мадам Дюбарри подавала его своему венценосному любовнику.

Это растение нормализует уровень тестостерона – гормона, отвечающего за сексуальное влечение и выносливость. Исследования показали, что при использовании имбиря со свинцом уровень тестостерона в плазме доходит почти до нормального уровня. 

Кроме того, имбирь способствует расширению кровеносных сосудов и улучшает кровообращение, а ведь известно, что импотенция часто вызывается плохим кровотоком.

Однако, если у мужчины есть проблемы с желчным пузырем, нарушения работы нервной системы, повышенное артериальное давление, аллергия, камни в почках или плохая свертываемость крови, лучше поискать другое средство для потенции, предупреждает Playboy.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей