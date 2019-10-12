Флот инопланетян вплотную подлетел к США

Пришельцы готовятся к вторжению

Граждане США утверждают, что заметили целый флот инопланетян, который неожиданно подлетел к границам страны.

Очевидцы засняли необычное явление на видео. На кадрах видно, как над водой летают около десятка НЛО. По мнению жителей, пришельцы готовят вторжение в Соединенные Штаты, передает сайт "Капитал страны".

Однако специалисты заверили, что это лишь учения американских военных. При этом об учебных маневрах нигде не сообщается.