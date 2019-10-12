Флот инопланетян вплотную подлетел к США

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Граждане США утверждают, что заметили целый флот инопланетян, который неожиданно подлетел к границам страны.
Очевидцы засняли необычное явление на видео. На кадрах видно, как над водой летают около десятка НЛО. По мнению жителей, пришельцы готовят вторжение в Соединенные Штаты, передает сайт "Капитал страны".
Однако специалисты заверили, что это лишь учения американских военных. При этом об учебных маневрах нигде не сообщается.
Их имена и фамилии выясняются