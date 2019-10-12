Столбики термометров поднимутся до +14°C

В воскресенье, 12 октября, в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +12…+14°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом местами пройдет небольшой дождь. Также возможны порывы ветра до 15 м/с.

В такую погоду специалисты советуют не парковать машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.