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Тепло и дождь: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Тепло и дождь: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
Фото: www.globallookpress.com
Столбики термометров поднимутся до +14°C

В воскресенье, 12 октября, в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +12…+14°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом местами пройдет небольшой дождь. Также возможны порывы ветра до 15 м/с.

В такую погоду специалисты советуют не парковать машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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