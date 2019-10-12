Нибиру
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В воскресенье, 12 октября, в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +12…+14°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
При этом местами пройдет небольшой дождь. Также возможны порывы ветра до 15 м/с.
В такую погоду специалисты советуют не парковать машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.
Их имена и фамилии выясняются