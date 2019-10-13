Сохранить красоту и молодость реально при минимальных усилиях

Чтобы предотвратить быстрое старение организма, надо всего лишь скорректировать свое питание.

Итальянские женщины славятся красотой – чего стоят только роскошные Софи Лорен и Моника Белуччи. Диетологи раскрыли секрет их неувядающего очарования.

По словам экспертов, итальянки питаются гораздо лучше представительниц других стран. Они выбирают более качественные продукты, едят меньше фастфуда, пьют меньше спиртного. Как выяснилось, в рационе жительниц Италии – много овощей, известных антиоксидантными свойствами. Помимо этого, благодаря особенностям питания в их меню присутствует достаточное количество продуктов с содержанием белка, витаминов А и С и фолиевой кислоты, которые важны для поддержания молодости.

Тем, кто хочет дожить до старости активным и здоровым, диетологи советуют съедать не меньше 1,1 грамма белка (блюда из мяса или рыбы), а также не пренебрегать зеленью и молочными продуктами и обязательно завтракать. В утренний прием пищи нужно включить свежевыжатый грейпфрутовый сок и миндаль – достаточно будет десяти орешков, пишет Lecconotizie.