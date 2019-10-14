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Только не внутрь: как женщины используют зубную пасту в интимных целях

Только не внутрь: как женщины используют зубную пасту в интимных целях
Фото: pixabay.com
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Шокированные медики бьют тревогу

В Британии, похоже, случилось настоящее коллективное помешательство. По словам врачей, женщины используют зубную пасту в совершенно неожиданных целях. Дамы свято верят, что натирание ей влагалища помогает сузить и "подтянуть" его.

Гинекологи умоляют любительниц нетрадиционной медицины одуматься, пишет New York Post. Зубная паста в этом случае не только бесполезна, но и может сильно навредить – нарушить естественную флору и привести к весьма неприятным болезням. Молочнице, например.

Как выяснилось, желающие испробовать чудо-средство появились после фейков, которые запустили в соцсетях. Из-за неизвестных шутников пострадали и мужчины – авторы глупых советов утверждали, что зубная паста улучшает эрекцию. В итоге несчастные, решившиеся на эксперимент, получили ожоги и волдыри на гениталиях.

Ранее "Утро" писало, как женщины борются с молочницей при помощи чеснока в интимном месте.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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