Только не внутрь: как женщины используют зубную пасту в интимных целях

Шокированные медики бьют тревогу

В Британии, похоже, случилось настоящее коллективное помешательство. По словам врачей, женщины используют зубную пасту в совершенно неожиданных целях. Дамы свято верят, что натирание ей влагалища помогает сузить и "подтянуть" его.

Гинекологи умоляют любительниц нетрадиционной медицины одуматься, пишет New York Post. Зубная паста в этом случае не только бесполезна, но и может сильно навредить – нарушить естественную флору и привести к весьма неприятным болезням. Молочнице, например.

Как выяснилось, желающие испробовать чудо-средство появились после фейков, которые запустили в соцсетях. Из-за неизвестных шутников пострадали и мужчины – авторы глупых советов утверждали, что зубная паста улучшает эрекцию. В итоге несчастные, решившиеся на эксперимент, получили ожоги и волдыри на гениталиях.

Ранее "Утро" писало, как женщины борются с молочницей при помощи чеснока в интимном месте.