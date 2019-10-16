Формат свадьбы пока определяется

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета намекнула на своей странице в Instagram на предстоящую свадьбу. Имя возлюбленного девушка пока держит в тайне.

Елизавета рассказала, что на этой неделе свои дни рождения празднуют двое ее любимых мужчин. В комментариях к посту с фотографией праздничного торта она ответила подписчику, что избранник старше ее на девять лет – ему исполнился 31 год.

"Для меня брак – союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моём понимании, муж – лучший друг, любовник, наставник",

– поделилась девушка. Она отметила, что считает браки по расчету отвратительными, а также добавила, что не хочет выставлять личную жизнь в соцсети и обсуждать ее с друзьями.

"Еще я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается",

– заключила Елизавета.

Дочери Дмитрия Пескова 21 год. Сейчас девушка обучается в магистратуре МГИМО и свободное время любит проводить в кругу семьи. Елизавета часто публикует свои размышления и заметки в формате дневника в Instagram.