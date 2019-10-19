Воздух прогреется до +17°C

В воскресенье, 20 октября, в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +15…+17°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом осадков не ожидается, но будет облачно. Скорость ветра составит 10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +9…+11°C.