Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
381 новости
В воскресенье, 20 октября, в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +15…+17°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
При этом осадков не ожидается, но будет облачно. Скорость ветра составит 10 м/с.
Ночью температура воздуха составит +9…+11°C.
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков