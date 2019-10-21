На несколько дней курортная набережная стала фантастическим порталом в Африку

В крымском городке разорвалась настоящая бомба, начиненная позитивными эмоциями, новыми знаниями и волшебством. Конец недели выдался по-африкански жарким – на набережной Профессорского уголка с поистине европейским размахом прошел уникальный фестиваль современной культуры и экологии Алушта.Green.

Донести до широкой публики проблемы экологии и научить осознанно относиться к окружающей среде взялась огромная команда. Важные для современного мира вопросы художники, актеры и музыканты обсуждали на языке культуры, вовлекая в процесс всех присутствующих.

"Я давно занимаюсь проблемой защиты животных и решил попробовать с помощью культуры поднять вопросы экологии, а также превратить набережную Профессорского уголка во что-то необычное",

– пояснил в беседе с журналистами, бизнесмен и учредитель Благотворительного резервного фонда Александр Лебедев, выступивший организатором фестиваля.

Соорганизатором Алушта.Green стала администрация города. Курировала это масштабное мероприятие Проектная группа "8 линий". Главным куратором фестиваля был Антон Кочуркин, руководитель группы. Продюсером – управляющий партнер Юлия Бычкова.

Подготовка к фестивалю началась еще 16 октября. На набережной заработали мастерские, где можно было собственноручно сделать себе костюм, чтобы поучаствовать в грандиозном карнавале, который стал для крымчан самым ярким событием выходных.

Мастер-классы и кинопоказы, лекции и, конечно, много музыки – судя по количеству людей на площадках фестиваля, пятницу и субботу местные жители и гости Алушты провели исключительно на свежем воздухе. Темой мероприятия в этом году стала Африка. Экзотические мотивы прослеживались везде. Отдельного внимания стоила выставка "Дух Африки": публика смогла познакомиться с работами из частной коллекции русско-африканской семьи Камара, среди которых были картины, статуи из красного дерева, мистическая маска одного из королей и многое другое.

Прикоснуться к миру Африки и заодно осознать хрупкость окружающего мира, о котором нужно заботиться, гостям фестиваля помогали и в художественных мастерских, и на станции проекта "Картония". А на экостанции можно было бесплатно починить одежду или мелкие бытовые предметы и даже создать что-то новенькое из того, что уже не нужно. Там же принимали на переработку пластиковые бутылки.

Интересные и практичные вещи, например, тканевые шопперы, можно было купить на экомаркете. А фудкорт предлагал перекусить не только вкусно, но и с пользой для здоровья.

Состоялась на фестивале и премьера – российские зрители впервые увидели трогательное и удивительно красивое представление французского уличного театра Remue Ménage "Парад влюбленных". Акробаты на ходулях, очаровательные девушки и светящиеся олени пригласили всех, кто оказался рядом, поучаствовать в шоу.

Без сомнения, самым ярким событием этих дней стал великолепный карнавал. Залитую вечерним солнцем набережную заполнили десятки актеров, музыкантов и волонтеров, к которым могли присоединиться все желающие.

Загадочные всадники из спектакля "Затерянный караван" театра "Эскизы в пространстве" проехали вдоль морского побережья на верблюдах, к ним присоединились акробаты и музыканты из "Антикварного цирка" и артисты проекта "Картония" в образах африканских и крымских птиц и зверей, а также волонтеры и гости фестиваля в необычных костюмах. Но подлинный восторг как у детей, так и у взрослых, вызвал огромный "СлоноЗИЛ", который умел даже пускать пар хоботом.

Эта движущаяся инсталляция, созданная куратором фестиваля Антоном Кочуркиным вместе с братом Алексеем, стала напоминанием о том, что любая вещь может обрести вторую жизнь. Даже старая машина.

На главной сцене практически нон-стоп проходили мастер-классы по диджеингу и хип-хопу, а субботним вечером музыкальная часть фестиваля завершилась концертом, где хедлайнером выступил экс– резидент лейбла Gazgolder Tony Tonite.

В эти дни каждый житель и гость Алушты смог внести свой маленький, но такой важный вклад в будущее планеты Земля.