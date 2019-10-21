Долго дремать днем опасно

Чтобы дневной сон не нанес удара по здоровью, надо придерживаться определенных правил, предупреждают специалисты.

Эксперименты показали, что короткий сон в светлое время суток помогает укрепить память и улучшить навыки решения проблем. Кроме того, после дневного отдыха люди начинают лучше устанавливать логические связи между словами и идеями.

Однако необходимо помнить, что спать можно лишь от 10 до 30 минут, сообщает "Медик Форум". Более долгий сон нарушает суточные биологические ритмы и может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Это подтверждают и данные, полученные американскими учеными. Проанализировав истории болезни более трех тыс. человек, не имевших врожденных патологий сердца, исследователи установили, что у тех, кто почти каждый день спит днем более получаса, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает.



