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Чтобы дневной сон не нанес удара по здоровью, надо придерживаться определенных правил, предупреждают специалисты.
Эксперименты показали, что короткий сон в светлое время суток помогает укрепить память и улучшить навыки решения проблем. Кроме того, после дневного отдыха люди начинают лучше устанавливать логические связи между словами и идеями.
Однако необходимо помнить, что спать можно лишь от 10 до 30 минут, сообщает "Медик Форум". Более долгий сон нарушает суточные биологические ритмы и может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Это подтверждают и данные, полученные американскими учеными. Проанализировав истории болезни более трех тыс. человек, не имевших врожденных патологий сердца, исследователи установили, что у тех, кто почти каждый день спит днем более получаса, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает.
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