Спорт избавит от стресса, что благотворно повлияет на здоровье этого органа

В кишечнике человека обитает огромное число бактерий – так называемый микробиом. Специалисты считают, что здоровье всего организма определяется именно ими, поэтому очень важно следить за тем, чтобы кишечник работал нормально.

Прежде всего, для правильного функционирования этого органа нужно полноценно питаться. Диета с высоким содержанием клетчатки поможет кишечнику остаться здоровым, так как в ней содержатся вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.

Кроме того, необходимо следить за ритмом тела: если хочется пойти в туалет, следует туда отправиться, сообщает "Медик Форум".

В-третьих, кишечнику мешают нормально работать стрессы – их можно уменьшить с помощью физических упражнений. Помимо этого спортивные занятия убыстряют время прохождения пищи по органам тела.

В-четвертых, сильнодействующие лекарства, такие, как антибиотики, надо принимать лишь в случае острой необходимости. Такие медикаменты нарушают баланс бактерий в кишечнике, поэтому перед началом лечения следует проконсультироваться с врачом, напоминает "Федерал Пресс".