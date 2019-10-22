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Сладкое бьет по здоровью сердца

Сладкое бьет по здоровью сердца
Фото: pixabay.com
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Десерт пагубно отражается на обмене веществ

Американские ученые пришли к выводу, что высокий уровень глюкозы приводит к нарушению циркадных ритмов у людей, страдающих ожирением, и увеличивает риск развития болезней сосудов и сердца.

Ночной сон очень важен для здоровья, так как в темное время суток идет "ремонт" всего организма, днем же все подчинено поддержанию процессов жизнедеятельности. Все, что происходит с телом человека, регулируется внутренними ритмами, которые также называют циркадными.

Опыты на лабораторных грызунах показали, что у имеющих лишний вес мышей ночью уровень глюкозы в крови не снижался, из-за чего происходили серьезные сбои циркадных ритмов. Это состояние, в свою очередь, вызывало риск повышения уровня сердечно-сосудистых заболеваний.

Если мышей сажали на диету и давали им лекарства, понижающие уровень сахара в крови, ситуация менялась. У таких грызунов болезни сердца не возникали, сообщает Medical Xpress.


Валентина МАЙОРОВА
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