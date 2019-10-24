Выпечка оказалась опасной для сердца

Риск развития инсульта и ишемической болезни сердца увеличивается, если человек потребляет много трансжиров и насыщенных жиров.

Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения рассказала Агентству городских новостей "Москва", что больше всего трансжиров содержится в таких продуктах, как маргарин, чипсы, кексы, бисквиты и другой выпечке.

"Рекомендуется максимально ограничить употребление таких продуктов. Кроме того, следует ограничить употребление жирных сортов мяса и птицы, колбасных изделий и копченостей", –

подчеркнула специалист.

В то же время средиземноморский тип питания, который предусматривает потребление продуктов с большим содержанием ненасыщенных жирных кислот и омега-3 жирных кислот, очень полезен для здоровья. Рыба и морепродукты, овощи и фрукты, умеренное потребление мяса птицы и низкое – красного мяса позволят сохранить сердце и сосуды здоровыми на долгие годы. Медик также посоветовала есть поменьше сладостей и не забывать про молочные продукты.