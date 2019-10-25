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Долгие осенние вечера – прекрасный повод попробовать что-то новенькое. Специалисты по здоровому питанию советуют обратить внимание на тыкву: этот оранжевый овощ в последние годы становится все популярнее.
Тыква повышает иммунитет – в ней есть не только растительные белки, жиры и углеводы, но и клетчатка, которую современный человек потребляет в меньшем количестве, чем необходимо. Именно клетчатка снижает риск развития болезней сосудов и сердца и повышает иммунитет, рассказала "Вечерней Москве" диетолог.
Тыква также может стать бесценным помощником в борьбе с лишними килограммами. В ней есть мягкие волокна, которые, попадая в пищевод, набухают, что быстро вызывает чувство насыщения. Кроме того, волокна впитывают токсины, а еда не задерживается надолго в желудочно-кишечном тракте.
В тыкве содержится бета-каротин, который и придает ей оранжевый цвет. Этот провитамин помогает загореть быстро и равномерно. Если за полчаса до принятия солнечных ванн выпить стакан свежевыжатого тыквенного сока, красивый загар гарантирован.
Однако диетологи предупреждают, что злоупотреблять тыквой не нужно: если ежедневно съедать больше 200–300 г, перенасыщение пищевыми волокнами может вызвать расстройство желудка и запоры.
Тыквенные семечки очень калорийны – увлекаться ими слишком сильно не стоит. Также запеченную тыкву не рекомендуют есть диабетикам.
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