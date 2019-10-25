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Как поднять иммунитет в сезон простуд

Вкусно и полезно: сезонный овощ поднимет иммунитет
Фото: pixabay.com
Тыква поможет справиться с кучей проблем

Долгие осенние вечера – прекрасный повод попробовать что-то новенькое. Специалисты по здоровому питанию советуют обратить внимание на тыкву: этот оранжевый овощ в последние годы становится все популярнее.

Тыква повышает иммунитет – в ней есть не только растительные белки, жиры и углеводы, но и клетчатка, которую современный человек потребляет в меньшем количестве, чем необходимо. Именно клетчатка снижает риск развития болезней сосудов и сердца и повышает иммунитет, рассказала "Вечерней Москве" диетолог.

Тыква также может стать бесценным помощником в борьбе с лишними килограммами. В ней есть мягкие волокна, которые, попадая в пищевод, набухают, что быстро вызывает чувство насыщения. Кроме того, волокна впитывают токсины, а еда не задерживается надолго в желудочно-кишечном тракте.

В тыкве содержится бета-каротин, который и придает ей оранжевый цвет. Этот провитамин помогает загореть быстро и равномерно. Если за полчаса до принятия солнечных ванн выпить стакан свежевыжатого тыквенного сока, красивый загар гарантирован. 

Однако диетологи предупреждают, что злоупотреблять тыквой не нужно: если ежедневно съедать больше 200–300 г, перенасыщение пищевыми волокнами может вызвать расстройство желудка и запоры.

Тыквенные семечки очень калорийны – увлекаться ими слишком сильно не стоит. Также запеченную тыкву не рекомендуют есть диабетикам.

Валентина МАЙОРОВА
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