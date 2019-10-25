Все чаще покупателю навязывают восстановленный напиток

На полках магазинов редко встречаются выжатые из спелых помидоров соки. В основном, там стоят восстановленные из концентрированного томатного сока или пюре, разоблачили производителей эксперты.

Впрочем, они сразу же успокоили, заверив, что разницы почти нет. Последний ни коим образом не уступает по вкусовым качествам и пользе более дешевому аналогу.

К такому выводу пришли специалисты Роскачества, отметив, что важно обращать внимание на упаковку, которая должна быть цела и невредима. Также важно четко видеть на коробке, стеклянной или пластиковой бутылке название, дату, срок годности, условия хранения и наименование производителя, уточняет "URA.RU".

Если в соке есть какие-либо добавки, то покупатель должен об этом знать. Ведь, например, соленый напиток нельзя употреблять гипертоникам, предупредила врач-диетолог. Однако изготовители иногда скрывают точное количество минерала.

"Поэтому людям с артериальной гипертонией вообще следует избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли", – цитирует диетолога НСН.



Также от томатного сока лучше воздержаться людям с больным ЖКТ. Однако, в целом, густой кровавый напиток полезен. Его следует употреблять хотя бы для профилактики рака.