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Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Выходной станет последним теплым днем осени

В воскресенье, 27 октября, в Москве будет тепло. Столбики термометров поднимутся до +14…+16°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом местами ожидается небольшой дождь. Скорость ветра составит 11 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6…+8°C.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе в Москву придут первые заморозки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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