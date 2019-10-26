Выходной станет последним теплым днем осени

В воскресенье, 27 октября, в Москве будет тепло. Столбики термометров поднимутся до +14…+16°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом местами ожидается небольшой дождь. Скорость ветра составит 11 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6…+8°C.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе в Москву придут первые заморозки.