Офицер США рассказал подробности встречи с НЛО

Военному запомнилась жуткая деталь

Офицер Военно-морского флота США Джейсон Тернер утверждает, что несколько лет назад стал свидетелем столкновения американского военного корабля с НЛО.

По его словам, из корабля снизу спускалось нечто похожее на ноги.

"Форма объекта была странной и снизу имела некие выступающие предметы. Это определенно были ноги. Они продолговатые", – цитирует офицера The Daily Star.

Напомним, что в 2017 году военные США признались во встрече с пришельцами в 2004 году.