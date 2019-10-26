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Офицер США рассказал подробности встречи с НЛО

Офицер США рассказал подробности встречи с НЛО
Фото: www.pixabay.com
Военному запомнилась жуткая деталь

Офицер Военно-морского флота США Джейсон Тернер утверждает, что несколько лет назад стал свидетелем столкновения американского военного корабля с НЛО.

По его словам, из корабля снизу спускалось нечто похожее на ноги.

"Форма объекта была странной и снизу имела некие выступающие предметы. Это определенно были ноги. Они продолговатые", – цитирует офицера The Daily Star.

Напомним, что в 2017 году военные США признались во встрече с пришельцами в 2004 году.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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