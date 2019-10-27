Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придут первые заморозки.
По его словам, уже во вторник ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля.
"Начиная со вторника, погода существенно меняется... Температура понизится по сравнению с сегодняшним температурным фоном на 10 °С и более. Ночные температуры -2...+2 °С, днём температура будет 0...+5 °С", - цитирует специалиста RT.
При этом Вильфанд отметил, что существенных осадков на неделе не ожидается.
Американскому политику неинтересны проблемы Незалежной
У Альянса есть план по захвату территории