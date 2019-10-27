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Наступает зима: в Москву придут первые заморозки

Наступает зима: в Москву придут первые заморозки
Фото: www.globallookpress.com
Тепло окончательно уйдет из столицы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придут первые заморозки.

По его словам, уже во вторник ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

"Начиная со вторника, погода существенно меняется... Температура понизится по сравнению с сегодняшним температурным фоном на 10 °С и более. Ночные температуры -2...+2 °С, днём температура будет 0...+5 °С", - цитирует специалиста RT.

При этом Вильфанд отметил, что существенных осадков на неделе не ожидается.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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