Тепло окончательно уйдет из столицы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придут первые заморозки.

По его словам, уже во вторник ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

"Начиная со вторника, погода существенно меняется... Температура понизится по сравнению с сегодняшним температурным фоном на 10 °С и более. Ночные температуры -2...+2 °С, днём температура будет 0...+5 °С", - цитирует специалиста RT.

При этом Вильфанд отметил, что существенных осадков на неделе не ожидается.