В переработаных продуктах содержатся не только полезные вещества

Консервы часто считают менее питательными, чем свежие овощи, фрукты, бобы, супы, мясо, рыба и морепродукты. Однако, как показали исследования, они способны и навредить, так как в них могут быть опасные для организма бактерии, которые лишат мужской силы, спровоцируют тяжелые болезни и даже гибель, предупредили медики.

По их словам, при обработке в продуктах сохраняется большинство питательных вещесв. Но консервирование требует высокой температуры, и водорастворимые витамины В и С могут быть повреждены, а помидоры и кукуруза при нагревании выделят больше антиоксидантов, сообщает "МедикФорум".

Во многих консервах могут содержаться бактерии, которые являются возбудителями ботулизма. Эта болезнь способна вызвать паралич и даже привести к смерти. Кроме того, много соли в переработанных продуктах очень вредно для людей с высоким кровяным давлением. А добавленный в избытке сахар увеличивает риск многих заболеваний, таких как ожирение, болезни сердца и диабет 2-го типа.



Также в консервы может попасть химическое вещество бисфенол-А, которое нередко используют в упаковке пищевых продуктов, в том числе в банках. Оно способно переместиться из оболочки тары в еду, которая там находится, а оттуда – и в организм человека.

Под воздействием бисфенола-А возникают такие проблемы со здоровьем, как болезни сердца, диабет. У мужчин под влиянием этого вещества снижается потенция, передает "ФедералПресс".