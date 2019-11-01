Плод содержит много витаминов группы B

Гранат может стать отличным средством для профилактики против онкологии, аутоиммунных и сердечных заболеваний. Об этом рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения.

Фрукт обладает мочегонным, противовоспалительным, вяжущим и антисептическим действием. В его состав входят витамины B1, B2, B6, С, железо, а также пантотеновая и фолиевая кислоты. По словам специалиста, гранат лучше есть в свежем виде, но можно добавлять и в блюда, например, салаты.

Как сообщает агентство "Москва", чтобы фрукт принес пользу, он должен быть без трещин, проколов и пятен на кожуре, но с ровно срезанной плодоножкой. Желтоватые и коричневые пятна на коре говорят о том, что фрукт прогнил.