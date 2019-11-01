Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Популярный фрукт спасет от рака и болезней сердца

Популярный осенний фрукт спасет от рака и болезней сердца
Фото: pixabay.com
Плод содержит много витаминов группы B

Гранат может стать отличным средством для профилактики против онкологии, аутоиммунных и сердечных заболеваний. Об этом рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения.

Фрукт обладает мочегонным, противовоспалительным, вяжущим и антисептическим действием. В его состав входят витамины B1, B2, B6, С, железо, а также пантотеновая и фолиевая кислоты. По словам специалиста, гранат лучше есть в свежем виде, но можно добавлять и в блюда, например, салаты.

Как сообщает агентство "Москва", чтобы фрукт принес пользу, он должен быть без трещин, проколов и пятен на кожуре, но с ровно срезанной плодоножкой. Желтоватые и коричневые пятна на коре говорят о том, что фрукт прогнил. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей