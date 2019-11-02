От переедания поможет разгрузочный день

Чтобы прийти в форму после праздников, стоит один день посидеть на жесткой диете, считает специалист. По ее словам, нужно один день "питаться" зеленым чаем или минеральной водой, выпив 1,5-2 литра жидкости.

"Если нет противопоказаний по здоровью, то разгрузочный день – это очень хороший вариант. Вам станет легче. Можно в этот день сходить в сауну попариться",

– рассказала врач-диетолог телеканалу "Москва 24".

Также поможет спорт – тренировки выделяют в мышцах вещества, регулирующие метаболизм и работу кишечника. После физических нагрузок можно сходить в баню и выпить зеленый чай, если нет противопоказаний.

Минеральная вода с сорбентом и магнезией натощак позволит убрать следы усталости на лице. Однако этот способ вреден для людей с ЖКТ, поэтому сначала необходимо проконсультироваться с врачом.

А перед едой стоит принимать ферменты, которые облегчат работу поджелудочной железы.