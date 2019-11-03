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Заблуждения о вреде и пользе хлеба развеяли

Заблуждения о вреде и пользе хлеба развеяли
Фото: www.globallookpress.com
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Польза черного для фигуры оказалась под сомнением

Те, кто следит за весом, стараются выбрать менее "вредные" продукты. Однако медик объяснил, что многие правила, которых мы привыкли придерживаться относительно хлеба – не более чем мифы.

Так, черный хлеб оказался ничуть не полезнее белого. Калорийность у них одинаковая. Вместе с тем людям с повышенной кислотности после ржаной выпечки может стать нехорошо.

Дрожжевой и бездрожжевой хлеб также практически не отличаются. Дело в том, что дрожжи в процессе приготовления "испаряются". Закваска, которую использую для якобы более полезной продукции – по сути, те же дрожжи.

Выискивать на полках хлеб без глютена тоже нет смысла, если только у вас нет на него аллергии. Об этом пишет "МедикФорум" со ссылкой на гастроэнтеролога Алексея Парамонова.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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