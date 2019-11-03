Заблуждения о вреде и пользе хлеба развеяли

Польза черного для фигуры оказалась под сомнением

Те, кто следит за весом, стараются выбрать менее "вредные" продукты. Однако медик объяснил, что многие правила, которых мы привыкли придерживаться относительно хлеба – не более чем мифы.

Так, черный хлеб оказался ничуть не полезнее белого. Калорийность у них одинаковая. Вместе с тем людям с повышенной кислотности после ржаной выпечки может стать нехорошо.

Дрожжевой и бездрожжевой хлеб также практически не отличаются. Дело в том, что дрожжи в процессе приготовления "испаряются". Закваска, которую использую для якобы более полезной продукции – по сути, те же дрожжи.

Выискивать на полках хлеб без глютена тоже нет смысла, если только у вас нет на него аллергии. Об этом пишет "МедикФорум" со ссылкой на гастроэнтеролога Алексея Парамонова.