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Апельсины и лимоны – в отставку: назван самый полезный для иммунитета продукт

Апельсины и лимоны – в отставку: назван самый полезный для иммунитета продукт
Фото: www.globallookpress.com
Цитрусовые содержат не так много витамина С, как считают многие

Медики настоятельно советуют в сезон простуд есть квашеную капусту. Помимо того, что в ней в большом количестве есть нужный витамин, она еще и хороший пробиотик. Особенно хороший вариант это для тех, кто страдает от повышенной кислотности и не может есть цитрусовые.

Самое важное – есть капусту, приготовленную без соли. Ее переизбыток организму ни к чему. Для тех, кто страдает, к примеру, от гипертонии, это обернется вредом, а не пользой. Специалисты советуют найти альтернативные рецепты – например, квашеная капуста с брусникой.

Полезен также и болгарский перец – он тоже содержит больше витамина С, чем апельсины и лимоны. Об этом пишет "МедикФорум".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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