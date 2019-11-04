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Простые способы избавят от изжоги

Простые способы избавят от изжоги
Фото: www.globallookpress.com
Кислотный рефлюкс вызывается ожирением, курением и отсутствием спорта в жизни

Периодическую изжогу – жгучую боль внизу груди – можно устранить, если снизить продукцию желудочной кислоты, уверяют эксперты. Чтобы предотвратить развитие неприятных последствий и не провоцировать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, стоит следить за рационом питания.

В первую очередь, рекомендуют эксперты, необходимо составить диету с ограниченным потреблением жира. Важно прямо сидеть во время приема пищи и не есть, если после человек хочет полежать. Специалисты советуют также не поднимать тяжести и не употреблять продукты, вызывающие изжогу.

Как пишет "Медикфорум", исключить из употребления необходимо кофе, острую пищу, алкоголь, цельное молоко, газированные напитки, кислые продукты, например, томатный сок. Есть нужно небольшими порциями. Также стоит сбросить лишний вес, бросить курить, заняться спортом.

Полина ИВАНОВА
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