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Ночники вызывают смертельные заболевания

Ночники вызывают смертельные заболевания
Фото: www.globallookpress.com
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Даже небольшой источник света может спровоцировать инсульт

Японские ученые из Медицинского университета города Нара обнаружили, что ночники, используемые во время сна, опасны для здоровья. К таким результатам специалисты пришли спустя три года исследования, в котором участвовали 989 человек.  

Во время эксперимента над спящими участниками включали ночник, свет от которого разворачивали в потолок. Исследователи в своей статье издания Science Direct сообщили, что установили связь между интенсивностью ночного освещения и прогрессированием атеросклероза, который провоцирует образование бляшек в артериях.

Ученые считают, что свет, проникающий сквозь веки, снижает уровень мелатонина. От этого страдает работа всего организма, что и является причиной возникновения различных смертельных болезней. Поэтому специалисты посоветовали не использовать какие бы то ни было источники света во время сна. 

Полина ИВАНОВА
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