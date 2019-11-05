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Как распознать симптомы рака печени

Остаться в живых: как распознать симптомы рака
Фото: www.globallookpress.com
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Ранняя диагностика поможет спасти жизнь

Рак печени часто не дает знать о себе вплоть до финальной стадии, когда лечение уже становится затруднительным или невозможным.

До сих пор неизвестно, что конкретно вызывает эту опасную болезнь, однако специалисты считают, что она часто появляется у тех, кто страдает от цирроза печени. Британские ученые напоминают, что нужно внимательнее относиться к подозрительным симптомам, которые могут появляться после того, как человек поел. 

Например, признаками рака печени могут быть потеря аппетита или быстрое насыщение небольшой порцией еды. Так происходит из-за того, что печень увеличивается по мере развития болезни, отмечает Express.

Другими симптомами развития злокачественной опухоли являются снижение веса, желтый цвет кожи и белков глаз, а также зуд и тошнота. Эксперты советуют немедленно обратиться к врачу при появлении подобных проблем со здоровьем. 

Валентина МАЙОРОВА

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