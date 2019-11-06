Точки G не существует

Гинеколог из США Джен Гюнтер заявила, что широко распространенные заблуждения о вагине давно утратили актуальность. Медики решили опровергнуть самые распространенные мифы о женском половом органе.



Точка G, способная вызвать у женщины мгновенный оргазм, не существует, считают сексологи. Эту зону специалисты не смогли найти даже при помощи ультразвука.

Секс с проникновением во время беременности не грозит преждевременными родами. Интимные отношения безопасны для ребенка, однако эксперты напоминают, что партнерам следует соблюдать осторожность, особенно в последнем триместре.

"Натуральные тампоны", производители которых продвигают их как альтернативу обычным гигиеническим средствам, бесполезны. Почти все бренды используют одни и те же ингредиенты, отмечает портал "Актуальные новости".

Кроме того, не нужно использовать и ежедневные прокладки, особенно если нет проблем с женским здоровьем, напоминает "Федерал Пресс".