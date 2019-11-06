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Есть и не толстеть: открыт революционный метод похудения

Есть и не толстеть: открыт революционный метод похудения
Фото: pixabay.com
На принцип дробного питания взглянули по-новому

Вечная мечта всех худеющих наконец-то сбылась: диетологи нашли способ питания, при котором можно есть все подряд и при этом избавляться от лишнего веса.

Специалист по экологичному питанию Марион Грилльпарцер предлагает схему "1-2-3", помогающую распрощаться с жиром на талии навсегда. Новая диета предполагает, что за один прием пищи съедается 1 часть углеводов, 2 части белков и 3 части овощей. 

Диетолог считает, что полезнее всего для организма такие углеводы, как натуральный рис, ржаной хлеб, паста и картофель в мундире. Вместе с овощами можно также есть цитрусы, яблоки и ягоды, отмечает Bild.

При этом Грилльпарцер уверяет, что для быстрого достижения результата лучше исключить изделия из мягких сортов пшеницы, дешевые растительные жиры, колбасу и газированные напитки.

Специалист по питанию предлагает и определенный режим перехода на правильную диету. Так, в течение первых двух дней "сжигания жиров" надо будет пить только воду, чай, зеленые смузи и есть теплые супчики. После этого следует перейти на трехразовое питание, съедая за 1 раз не более 600 г еды. Два-три раза в неделю нужно исключить из рациона углеводы – утром или вечером.

Специалисты уверяют, что новый тип питания поможет всегда чувствовать себя сытым и оставаться счастливым.

Валентина МАЙОРОВА

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