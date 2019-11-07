Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2019 года

Последний месяц 2019 года будет непростым: астрологи рекомендуют закончить все начатые дела и составить планы на новый 2020 год, который по старославянскому гороскопу будет годом Паука. Астрологи советуют в конце 2019 года не начинать ничего нового, не принимать быстрых решений и, главное, сохранять спокойствие. Эксперты утешают, согласно гороскопу на декабрь 2019, в финансовом плане конец года будет очень удачным.

"Утро" составило гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2019 года, который поможет подготовиться к началу зимы.

Овен

Астрологи обнадеживают Овнов: конец года будет удачным. Может показаться, что все проблемы решаются сами по себе, и можно расслабиться, но это не так. Гороскоп на декабрь гласит, что сначала нужно закрыть все дела, а во второй половине месяца наслаждаться приготовлениями к Новому году.

Семейные Овны в конце 2019 года могут узнать о долгожданной беременности. Также гороскоп на декабрь 2019 для мужчин, советует представителям сильного пола быть аккуратнее на дороге.

Телец

Для представителей этого знака конец года окажется тяжелым. Вплоть до нового года Тельцам придется разбираться с множеством дел на работе. Из-за этого могут возникнуть конфликты с близкими людьми. Астрологи, составившие гороскоп на декабрь 2019 года, советуют набраться терпения и быть внимательнее к близким. Уже в начале 2020 года Тельцов могут повысить в должности.

Звезды также рекомендуют тельцам в конце года привести генеральную уборку или сделать небольшую перестановку в квартире.

Близнецы

Гороскоп для Близнецов рекомендуют им больше времени в конце года проводить с семьей. Важно наладить отношения со второй половинкой, чтобы в следующем году не потерять любимого человека. А вот от сомнительных знакомств звезды просят отказаться – интрижка ни к чему хорошему не приведет.

Также стоит внимательнее относится к финансам. Астрологический прогноз советует экономить средства и не давать деньги в долг.

Рак

Представителям этого знака звезды рекомендуют сосредоточиться на себе. В конце года стоит медицинское обследовать, заняться спортом или кардинально сменить имидж – все это положительно отразится на карьерном росте и личной жизни. Стоит заранее подумать, в чем встречать Новый год 2020 – правильный наряд привлечет к вам удачу.

Гороскоп на декабрь предупреждает, в конце года есть вероятность столкнуться с предательством друзей или близкого человека.

Лев

Львам в декабре придется столкнуться сразу с несколькими серьезными трудностями. Главное, не паниковать и решать проблемы по мере их поступления. Астрологи советуют быть экономнее, а в сфере личных отношений быть более открытыми – это поможет наладить личную жизнь.

Во второй половине декабря Львам удастся расслабиться. Гороскоп на декабрь для женщин, советует посвятить время себе и заняться внешностью. Это поможет начать 2020 год во всеоружии.

Дева

Девам в декабре стоит подготовиться к испытаниям. Будет казаться, что весь мир настроен против вас. Могут возникнуть трудности на работе, проблемы с финансами и личными отношениями. Чтобы пережить месяц с минимальными потерями, астрологи рекомендуют сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.

В январе 2020 года ситуация кардинальным образом изменится. Появятся интересные предложения по работе, финансовой положение укрепится, а свободные Девы окунуться новые в отношения.

Весы

Для представителей этого знака конец года пройдет спокойно и без потрясений. В начале декабря 2019 можно спокойно разобраться с давно отложенными делами, а в конце заняться подготовкой к празднику. Согласно гороскопу на декабрь 2019 для Весов, представителям этого знака стоит быть экономнее и набраться сил перед 2020 годом.

Также астрологи советуют быть осторожнее на дорогах: Весы-автомобилисты могут попасть в аварию, а пешеходы поскользнуться и получить травму.

Скорпион

В декабре Скорпионы получат долгожданное предложение. Женщины могут получить предложение о замужестве, а мужчины – о новой работе. Звезды говорят, что Скорпионам соблаговолит удача, поэтому любое ваше решение будет правильным.

Звезды рекомендуют представителям этого знака в конце года проводить больше времени с семьей.

Стрелец

Конец года станет для Стрельцов переломным моментом. В последний месяц года стоит кардинальным образом поменять свои привычки – отказаться от курения, начать правильно питаться, заняться спортом и больше спать. Силы и здоровье понадобятся вам для грандиозных свершений в новом году. Если же Стрельцы не захотят изменить свой образ жизни, то в начале года могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Астрологи также предупреждают. В конце года родственникам может понадобиться ваша помощь, поэтому стоит быть сдержаннее в тратах.

Козерог

Для Козерогов конец 2019 года будет неоднозначным. Астрологи советуют быть сдержаннее, не принимать поспешных решений и больше заботиться о здоровье. В начале месяца может поступить интересное предложение по работе, но не спешите сразу на него соглашаться.

В личной сфере у Козерогов все будет складываться не слишком хорошо – если вы будете недостаточно внимательными ко второй половинке, то рискуете потерять любимого человека.

Водолей

У Водолеев конец 2019 года будет складываться удачно. Вас ждет неожиданное повышение на работе, большой выигрыш или выгодная покупка. Но распоряжаться деньгами нужно аккуратно – есть риск нарваться на мошенников или попасть в долги.

В личной сфере все будет складываться удачно: одинокие Водолеи будут наслаждаться вниманием противоположного пола, а у семейных представителей этого знака наступит романтический период в отношениях.

Рыбы

В декабре 2019 рыбам стоит больше времени уделять работе. Ваши труды не пройдут дарам – в конце месяца можно заработать повышение или прибавку к зарплате. Также звезды советуют обновить гардероб, сделать перестановку в квартире и чаще выбираться из дома. Перемены пойдут на пользу Рыбам и помогут завести новые полезные знакомства.

Таков гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2019 года. Ранее "Утро" составило гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.