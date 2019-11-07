Увидеть необычных животных можно будет на территории заповедника в Крылатском

В конце ноября москвичей и гостей столицы ждет приятный сюрприз. В парк "Сказка", который находится на территории заповедника в Крылатском, из Германии привезут самый редкий на земле вид альпака – сури.

Сразу шесть необычных животных покажут на празднике в честь открытия нового "Альпака Парка". Любоваться парнокопытными можно в любой день. Они будут теперь в Москве постоянно.

Дети до трех лет и люди с ограниченными возможностями здоровья приглашаются абсолютно бесплатно. Количество гостей не ограничено. Визиты не требует предварительной записи.

Отметим, численность сури на всей планете не достигает даже 5 %. Их гипоаллергенная шерсть – на вес золота. Для сравнения: волна альпака уакайа (четыре особи этого вида также обитают в парке) стоит в разы дешевле, чем пряжа сури.

Кроме того, в парке запланирована насыщенная развлекательная программа. Там пройдет игровой квест "Альпака – что мы о них знаем". Намечается увлекательная прогулка, во время которой участникам предстоит найти познавательные карточки и предметы. Каждые два часа на территории будут проводится мини-экскурсии.

А в 14:00 на главной сцене стартует концертная и интерактивная программа в честь открытия новой локации. Все подробности на сайте: Alpaca-park.com.

Альпака – самое дружелюбное животное, которое отлично ладит как с детьми, так и с взрослыми. Животные охотно идут на контакт с людьми и принимают от них угощения.

Кстати, все обитатели "Сказки", на которых можно любоваться круглогодично, имеют родословную и документы. За плечами знатных особ – участие в международных выставках в Европе.