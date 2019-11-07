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Включить холодный ум: как распознать измену

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Пропажа денег из семейного бюджета должна взволновать одного из супругов

Часто люди стараются скрыть тот факт, что изменяют своим вторым половинкам, и тщательно заметают следы своего "преступления". Однако существуют признаки, по которым можно понять, что супруг не верен.

Как пишет автор блога AskGirls, женщине стоит переживать, если мужчина изменил имидж, забыл про спортивные штаны и начал отдавать предпочтение брюкам. За метаморфозами, как правило, стоит другая женщина. Особенно, если супруг сменил нижнее белье. Придирчивость, скандалы, после которых мужчина уходить прогуляться – это может быть поводом переложить вину за измены на жену. Сильный пол, как пишут эксперты, пытается оправдать свою измену тем, что супруга плохая.

Явным сигналом к измене могут стать презервативы в карманах или кошельке, если супруги ими не пользуются. Если представитель сильного пола не расстается со своим телефоном, то, вероятно, он переписывается с любовницей. Указать на неверность может и изменившийся график работы, а также появившиеся командировки, отмечает Life.ru.

Полина ИВАНОВА

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