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Народные средства сохранят здоровье в сезон простуд

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Ингаляции и чай помогут при вирусах

С наступлением осени традиционно начинаются сезонные проблемы со здоровьем. Медики считают, что соблюдение определенных правил поможет быстро справиться с недугами в холодное время года.

Прежде всего, врачи советуют при любых недомоганиях пить больше жидкости. Болезнетворные бактерии и вирусы выходят из организма через мочу и пот, поэтому, чтобы побороть простуду, нужно употреблять простую теплую воду, травяные и плодовые чаи (подойдут чабрец, мята, листья смородины, земляники, плоды шиповника и малины). Выпивать нужно не менее 2 л в сутки, отмечает "Лиза".

Эксперты также рекомендуют увеличь потребление витамина С. Этот антиоксидант усиливает иммунитет и хорошо справляется с токсинами. Регулярное потребления витамина С поможет в борьбе с простудой и гриппом. 

Помогает снять симптомы простуды напиток из свежезаваренного корня имбиря, сока лимона и меда. Его можно пить несколько раз в день. При болях в горле полезны теплые полоскания с пищевой содой, так как вирусы не выносят щелочной среды. Полоскать горло можно ежедневно по 5–6 раз. 

Чтобы организм побыстрее поборол вирусы, нужно спать по 8-9 часов в день, отмечает "24 канал". Справиться с насморком поможет теплое масло облепихи или шиповника, закапанное в нос. 

К содовым полосканиям можно добавить процедуры с настоями ромашки, шалфея и календулы. Если нет высокой температуры, помочь при простуде могут ингаляции. Можно подышать отваром картофеля или листьев эвкалипта.

Валентина МАЙОРОВА

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