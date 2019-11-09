Горячий напиток защитит от диабета и язвы желудка

Ученые из Университета Квинс в Белфасте выяснили, что вдвое снизить риск развития онкологии может кофе. Исследователи пришли к таким выводам спустя 7 лет эксперимента.

Специалисты следили за состоянием здоровья почти полмиллиона человек. Более 75% добровольцев регулярно пили этот горячий напиток. У 3,5 тыс человек со временем обнаружили самый распространенный вид рака печени – гепатоцеллюлярную карциному.

У тех людей, которые употребляли кофе, риск развития этого типа онкологии был на 50% ниже, чем у тех, кто выбирал другие жидкости. При этом участники предпочитали как молотый, так и растворимый напиток. Любопытно, что эта часть добровольцев чаще другой курила и употребляла алкоголь. У них также не было предрасположенности к диабету, циррозу печени, камням в желчном пузыре и язве желудка.

Ученые, как пишет MedicalExpress, считают, что такой эффект оказывают антиоксиданты и кофеин, входящие в состав напитка. Однако специалисты напоминают, что защитить организм от недугов позволит лишь здоровый образ жизни.