Женщин оскорбляет, если возлюбленный осуждает ее внешний вид и указывает на недостатки

Порой пары перестают регулярно заниматься сексом – представительницы женского пола неожиданно начинают отказывать мужьям в исполнении супружеского долга. В результате мужчины заводят романы на стороне. Эксперты объяснили, почему женщина может не ответить на страсть партнера.

Как пишет портал Life.ru, 10% женщин в принципе сразу не интересует половая жизнь – у них низкий уровень сексуального влечения. После свадьбы слабый пол проявляет фантазию, но со временем задор пропадает. Некоторые женщины отказываются от секса после рождения ребенка, потому что считают, что выполнили свой долг.

Порой прекрасная половина человечества не знает особенности своей физиологии. Во многих семьях низкий уровень сексуальный грамотности, а жены не видят смысла заполнить пробел. Из-за комплексов они также не получают удовольствия от интимной жизни.

Иногда женщины сокращают занятия любовью до минимума из-за разочарования в мужчине. Девушки ждут, что их вторая половинка изменится после свадьбы, но этого не происходит. Женщины могут использовать секс, как шантаж, чтобы получить какую-то выгоду. Могут они отказать и из-за плохих житейских условий, например, если молодожены живут с родителями.