Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В декабре 2019 года деньги и удача будут сопутствовать только некоторым знакам зодиака, считает ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Специально для читателей "Утра" она составила гороскоп, согласно которому, повезет только четырем знакам Зодиака.

Овен

Трудяги Овны наконец вдохнут полной грудью. В декабре им улыбнется удача и они смогут добиться повышения на работе и улучшения материального состояния. Вторая половина декабря станет для представителей знака решающей. Не забывайте о продуктивности и не расслабляйтесь, ставьте ставку на свой интеллект и работоспособность, только в этом случае твои труды будут вознаграждены по заслугам. Первая неделя декабря будет благоприятным периодом для подписания важных договоров и покупок.

Телец

Конец декабря – время любви для Тельцов. Одинокие представители этого знака Зодиака смогут обрести свое счастье или заведут новое, интересное знакомство. Возможно и возникновение чувств между старыми приятелями, коллегами и просто знакомыми, это случится неожиданно, но подобный союз обещает быть продолжительным. Так же связанных узами брака Тельцов ожидает налаживание семейных отношений, они примут точку зрения партнера, а тот в свою очередь начнет считаться с их мнением и установками, что станет причиной снижения конфликтности в целом.

Девы

Девам обеспечена судьбоносная встреча. Причем повстречавшийся тебе человек может внести яркие коррективы как в деловую, так и личную жизнь. Весь декабрь Девы будут питать положительную энергию, она подтолкнет Дев к начинаниям в разных сферах развития. Вы сможете закончить дела, которые ранее откладывали на потом, попрощаться с изжившими себя отношениями без капли сожаления, сменить место работы или вовсе уйти в другую сферу профессиональной деятельности. Главное – не падать духом из-за рутинных мелочей.

Весы

Невероятное везение будет преследовать весь декабрь Весов. Звезды гарантируют им как неожиданную удачу, такую как выигрыш в лотерее, так и серьезный успех. Все трудности, с которыми Весы могут столкнуться, особенно это касается финансовой нестабильности, будут решаться практически сами собой. Обращайте больше внимания на знаки судьбы, да и в общем будьте осторожны, чтобы не пропустить решающий поворот.

Водолей

Водолеи могут ждать удачного поворота событий в самом конце декабря, ближе к наступлению Новогодних Праздников. Родившиеся вод знаком Водолея урегулируют давно волнующие их вопросы, помогут им в этом близкие люди. Помните, что не стоит пренебрегать времяпрепровождением с семьей и друзьями, в декабре не игнорируйте просьбы друзей и семьи о помощи, если такие возникнут. Именно отзывчивость и чистосердечность Водолеев будет вознаграждена госпожой фортуной.

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