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Пассивное курение оказалось еще страшнее

Пассивное курение оказалось еще страшнее
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеИзмены приводят к инсультам
Сигаретный дым провоцирует развитие многих болезней

Люди, которые вдыхают дым от сигарет другого человека, рискуют своим здоровьем не меньше, чем сами курильщики. Об этом рассказала врач-терапевт. При так называемом боковом курении человек получает дозу 4 тысяч химикатов, среди которых 69 агрессивных канцерогенов.

Хотя концентрация опасных веществ при пассивном курении ниже, чем та, которую получает курильщик, это все еще опасно для здоровья человека, особенно, если он постоянно находится в компании людей, у которых есть эта пагубная привычка, пишет "АИФ".

Дым от сигарет усугубляет аллергию, способствует возникновению различных ЛОР-патологий, патологий сердца и сосудов, а также приводит к возникновению хронической обструктивной болезни легких. От бокового дыма возрастает вероятность развития рака легких, почек и груди.

Полина ИВАНОВА

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