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Ученые выяснили, что секс может привести к транзиторная глобальной амнезии, проявляющейся повторяющимися вопросами и дезориентацией. Часто причиной этого становятся занятия любовью одного из супругов не со своей второй половинкой. Секс, особенно оргазм, также может увеличить риск геморрагического инсульта.
Это, как считают специалисты, связано с тем, что человек испытывает стресс из-за измены. Особенно это опасно для людей с аномальным образованием в сосудах. То есть интимная жизнь может вызвать разрыв аневризмы головного мозга, если она есть. Ведь возбуждение в незнакомой обстановке связано с более интенсивными сердечно-сосудистыми изменениями – частотой сердечных сокращений и дыханием. С долгосрочным партнером люди чувствуют себя спокойнее.
Риск геморрагического инсульта также увеличивает тяжелая пища и алкоголь, потому что повышается артериальное давление, отмечают "Актуальные новости".
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