Популярная приправа оказалась полезной в борьбе с раком

Эти семена хорошо влияют и на сердце

Медики пришли к выводу, что употребление кунжута поможет защититься от рака. Кроме того, семена оказывают омолаживающее действие. Полезны они и для тех, кто страдает от диабета и болезней сердца.

Фитостеролы и лигнаны, которые содержатся в кунжуте, снижают уровень холестерина. За здоровье кровеносных артерий и омоложение организма отвечают антиоксиданты. На сердце хорошо влияет большое количество клетчатки в кунжуте. Она помогает укрепить эту мышцу.

Кунжут стоит включить в рацион и тем, кто худеет. Еще одно ценное свойство семян заключается в том, что соединения, которые в них содержатся, помогают бороться с раком. Исследование показало, что его употребление привело к уменьшению опухоли груди. Об этом пишет сайт "Актуальные новости".