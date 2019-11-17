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Найдено еще одно полезное свойство секса

Найдено еще одно полезное свойство секса
Фото: www.globallookpress.com
Любовные игры положительно влияют на мозг

Примечательно, что эффект касается только женщин.

Канадские ученые пришли к любопытному выводу. Они выяснили, что секс улучшает память у прекрасного пола. Чем чаще дамы занимаются любовью, тем крепче она все помнит. В исследовании приняли участие 78 человек до 30 лет. Испытуемые проходили тесты на память. Им предложили запомнить абстрактные слова и лица.

Как показал эксперимент, чем больше у женщин было половых актов, тем лучше они выполняли задание. Таким образом, данные позволяют предположить, что секс влияет на функции памяти. Об этом пишет Oane.ws.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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