Яд в "закрутках" может вызвать паралич

Осенью многие традиционно готовят овощные и мясные закуски для зимы. Однако домашние заготовки могут не только украсить праздничный стол, но и стать источником серьезной опасности.

Неправильно приготовленные консервы грозят ботулизмом. Бактерия "клостридиум ботулинум", вызывающая эту опасную болезнь, может находиться в вяленой, копченой и консервированной рыбе, а также мясных и грибных консервах и домашних "закрутках", сообщает 24tv. домашнего производства.

Сначала токсин ботулина попадает в пищеварительную систему, после чего через клетки эпителия попадает в лимфу. Смертоносный яд может вызвать паралич и даже смерть.



Чтобы не отравиться, нужно содержать продукты в чистоте, не смешивать приборы для сырой и приготовленной пищи, а также подвергать продукты термической обработке и хранить еду при безопасной температуре, напоминает "Федерал Пресс".