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Пустые хлопоты: почему пропадает интерес к сексу

Пустые хлопоты: почему пропадает интерес к сексу
Фото: www.globallookpress.com
Инфантилизм и состояние здоровья мешают эротике

С возрастом женщины все меньше занимаются сексом, но виноваты в этом мужчины.

К такому выводу пришли американские ученые из Питтсбургского университета, проведя исследование в котором приняли участие 36 женщин старше 60 лет. Опросив испытуемых, эксперты выяснили, что главной причиной потери интереса к сексу была эректильная дисфункция партнера.

Если мужчина не мог достаточно долго поддерживать эрекцию, секс приносил женщинам все меньше удовольствия, и даже разговоры на эту тему были им неприятны. В итоге падал интерес прекрасных дам к сексу, отмечает "МК".

Впрочем, отказ от интимных отношений практикуют не только люди старшего поколения. Интерес к сексу теряют и молодые люди. Ряд сексологов считает, что сексуальные cвязи перестали восприниматься как что-то запрещенное и потому особенное. Поэтому юноши и девушки не особенно стремятся к интиму.

Другие эксперты предполагают, что молодежь отказывается от секса, потому что сегодня молодые люди дольше остаются инфантильными. Длительный процесс обучения и жизнь с родителями не способствуют взрослению. Кроме того, молодые люди сейчас считают случайные связи очень рискованными, а постоянный партнер требует слишком много вложений – материальных и эмоциональных. Поэтому эротика и уходит из жизни. 

Валентина МАЙОРОВА

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