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Необычные способы предотвратят похмелье

Необычные способы предотвратят похмелье
Фото: www.globallookpress.com
Сидеть за столом весь праздник – вредно

Эксперты утверждают, что от головной боли с утра после веселой вечеринки или Нового года спасут простые танцы. Хорошим средством от похмелья станет прогулка, ведь кислород освежает.

Исследователь алкоголя рассказал "Вечерней Москве", что похмелье поможет избежать вода, ее нужно пить, как можно больше. Также перед застольем стоит сходить в баню.

"Заблаговременно можно выпить рюмку чего-нибудь крепкого – это приведет в готовность ферменты, запустит механизм переработки",

– считает специалист.

Поддержать работу ферментов смогут квашенные продукты, например, капуста. Также можно выпить рассол от квашеной капусты и сходить в душ, отмечает телеканал "МИР24".

Более того, не стоит налягать на водку – из-за этого спиртного напитка человек пьянеет быстрее. А пенсионерам нужно быть острожными еще и с вином – оно может спровоцировать развитие подагры. 

Полина ИВАНОВА

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