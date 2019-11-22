Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Как защитить десны от воспаления

Секрет голливудской улыбки: как защитить десны от воспаления
Фото: pixabay.com
Улучшить кровообращение поможет массаж

Осенний авитаминоз может привести к тому, что состояние зубов ухудшится. Чтобы этого не произошло, медики советуют предпринять несколько простых шагов.

Во-первых, рекомендуется сделать питание более разнообразным. В меню должны присутствовать зелень, свежие овощи и минералы. При этом стоматологи рекомендуют избегать кислых продуктов. Лимоны, клюква и брусника негативно воздействуют на зубную эмаль, напоминает портал "Актуальные новости". Творог, молоко, мясо, рыба, брокколи, помидоры, фрукты станут прекрасным источником витаминов.

Во-вторых, дантисты считают, что зимой необходимо сменить зубную пасту – выбрать ту, которая содержит антиоксидант. Это поможет снизить чувствительность эмали, уменьшить воспаления и предотвратить кровоточивость десен. Зубы будут более защищены от налета и кариеса.

Наконец, после каждой чистки зубов врачи советуют делать массаж. Он убирает отеки, улучшает кровообращение десен и укрепляет зубы.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей