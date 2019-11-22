Как защитить десны от воспаления

Улучшить кровообращение поможет массаж

Осенний авитаминоз может привести к тому, что состояние зубов ухудшится. Чтобы этого не произошло, медики советуют предпринять несколько простых шагов.

Во-первых, рекомендуется сделать питание более разнообразным. В меню должны присутствовать зелень, свежие овощи и минералы. При этом стоматологи рекомендуют избегать кислых продуктов. Лимоны, клюква и брусника негативно воздействуют на зубную эмаль, напоминает портал "Актуальные новости". Творог, молоко, мясо, рыба, брокколи, помидоры, фрукты станут прекрасным источником витаминов.

Во-вторых, дантисты считают, что зимой необходимо сменить зубную пасту – выбрать ту, которая содержит антиоксидант. Это поможет снизить чувствительность эмали, уменьшить воспаления и предотвратить кровоточивость десен. Зубы будут более защищены от налета и кариеса.

Наконец, после каждой чистки зубов врачи советуют делать массаж. Он убирает отеки, улучшает кровообращение десен и укрепляет зубы.