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Реки высохли: пришельцы с Нибиру крадут воду у землян

Реки высохли: пришельцы с Нибиру крадут воду у землян
Фото: pixabay.com
Обнаглевшие аннунаки засветились в Ростове-на-Дону

Река Дон превратилась в настоящую пустыню.

Местные жители оживленно обсуждают упавший уровень воды. Один из пользователей поделился кадрами, которые якобы сняли под Ворошиловским мостом. Ролик опубликован в группе "Это Ростов, детка!" в соцсети "Вконтакте".

Публика отреагировала на видео с юмором. Некоторые заявили, что воду крадут аннунаки с планеты Нибиру, которая угрожает жизни на Земле.

"Ануннаки крадут воду! Инопланетяне! Жители планеты Нибиру", "Ну ничего же себе, как их сушняк с похмелья мучает",

– высказались комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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