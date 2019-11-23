Нибиру
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Река Дон превратилась в настоящую пустыню.
Местные жители оживленно обсуждают упавший уровень воды. Один из пользователей поделился кадрами, которые якобы сняли под Ворошиловским мостом. Ролик опубликован в группе "Это Ростов, детка!" в соцсети "Вконтакте".
Публика отреагировала на видео с юмором. Некоторые заявили, что воду крадут аннунаки с планеты Нибиру, которая угрожает жизни на Земле.
"Ануннаки крадут воду! Инопланетяне! Жители планеты Нибиру", "Ну ничего же себе, как их сушняк с похмелья мучает",
– высказались комментаторы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем