Мужчинам стоит обращать внимание на реакцию женщины во время ласк

Порой представители сильного пола переживают о том, как не разочаровать девушку в постели, да еще угадать ее желания. Эксперты собрали правила, которые помогут провести незабываемую ночь. Так, например, некоторые женщины стесняются говорить о своих желаниях, поэтому мужчинам полезно наблюдать за ними, чтобы обнаружить их эрогенные зоны.

Также специалисты не рекомендуют сильному полу спешить, ведь женщинам нужно больше времени и нежности, чтобы возбудиться. Помочь разжечь огонь смогут комплименты.

Как пишет портал ИА KrasnodarMedia, иногда мужчины ленятся, что негативно сказывается на удовольствии. Впрочем, превращать секс в акробатику тоже не нужно, потому что женщина может не обладать растяжкой, как у балерины. За раз достаточно сменить три позы. А устраивать многочасовой марафон – лишнее, девушка может устать.

Также важно убрать внешние раздражители – выключить телефон или телевизор. Разговоры с друзьями или смех от шуток в сериале во время секса не нравятся женщинам. После полового акта стоит проявить нежность и ласку к возлюбленной, а не бежать в душ, так занятие любовь запомнится надолго.