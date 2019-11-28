Многотонный тоннелепроходческий щит компании АО "УСК Мост" Руслана Байсарова пробьет участок тоннеля Большой кольцевой линии московского метро

Строительство Большой Кольцевой линии (БКЛ) московского метро набирает обороты. На восточном участке готовится к работе 10-метровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Виктория", принадлежащий АО "УСК Мост" предпринимателя Руслана Байсарова. Укрупненная сборка его головной части ведется на поверхности на станции "Текстильщики", а затем махину весом 870 тонн опустят в котлован монтажно-щитовой камеры для прокладки новых перегонов.



Тоннелепроходческий щит – что это и для чего он нужен

Тоннелепроходческий щит (на фото) или, как принято называть сейчас, ТПМК, исключительно важен для строительства метро. Это огромная металлическая конструкция обеспечивает безопасность проходческих работ, практически полностью исключая ручной труд при прокладке тоннелей. Она же необходима при монтаже обделки тоннеля.

Впервые подобное оборудование было использовано при прокладке тоннеля под рекой Темза в Лондоне в 1925 году. Говорят, задолго до этого идея пришла в голову британскому изобретателю Марку Брюннелю, когда он увидел, как корабельный червь точит древесину. Последователи Брюннеля в дальнейшем совершенствовали разработку: зазубренную головку сделали цилиндрической формы, снабдили ротором. Постепенно получилась конструкция, похожая на современную.

Щитовые проходческие комплексы бывают двух типов: немеханизированные и механизированные. Первые используют для защиты при подземных работах, там, где основная роль за строителями. Механизированные можно назвать самостоятельным организмом. На его головной части находятся ножевые кольца, которые режут грунт или выдавливают его, если грунт сыпучий или мягкий. Затем порода мелко дробится, попадает в насосные установки и подается наверх.

Строительство метро в Москве – история и современность

В 1934 г. СССР купил у Великобритании проходческий щит Markham. Уже через два месяца советские инженеры представили свою аналогичную технику. Первый советский механизированный щит вместе с английским проложили участок метрополитена от станции "Театральной" до "Лубянки" – москвичи и гости столицы знают, насколько глубоко под землей находятся эти станции. К середине 20 в. В стране работало уже около полусотни таких комплексов.

Современные ТПМК, конечно, далеко ушли от прародителей. Они стали без преувеличения гигантскими – до 17 м в диаметре. На строительстве БКЛ в Москве задействованы щиты немного поменьше, но тоже из разряда "великанов":

ТПМК "Надежда" проложит трехкилометровый двухпутный тоннель от станции "Кунцево" до переходной камеры за станцией "Давыдково",

ТПМК "Лилия" работает на двухпутном западном участке от станции "Карамышевская" до "Мнёвников",

ТПМК "Победа" задействован на двухпутном восточном участке от станции "Нагатинский затон" до "Кленового бульвара",

ТМПК "Виктория" устроит двухпутный тоннель между станциями "Текстильщики", "Печатники" и "Нагатинский затон".

СК Мост Руслана Байсарова – опытный метростроевец

Тоннель между станциями "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская" "розовой" линии московского метро "Некрасовкая" возводили специалисты АО "УСК Мост" из Группы компаний СК Мост российского предпринимателя Руслана Сулимовича Байсарова. В работе был задействован 10-метровый ТМПК "Виктория". В новостях сообщали, что компания Байсарова одной из первых стала использовать механизированный тоннелепроходческий щит-гигант для прокладки двухпутных тоннелей в Москве. В "УСК Мост" поняли, насколько велики технологические преимущества строительства метро с использованием щитов большого диаметра:

снижаются затраты, поскольку не нужно устраивать освещение, вентиляционные шахты на перегонах

сотни тонн грунта убираются автоматически

сокращаются сопутствующие работы

ликвидируется риск повреждений окружающих коммуникаций и зданий.

Участок в районе станции "Нижегородская" был особенно сложным. Наверху проходят железнодорожные пути, поэтому нельзя было допустить проседания грунта более чем на 10 мм. Решить задачу помогло использование не двух щитов, а одного гигантского, позволяющего обустраивать два пути одновременно. В результате при ширине тоннеля в 97,3 п.м. просадка оказалась не более 8 мм. Ожидается, что первых пассажиров станция может принять уже в конце 2019 года, а в будущем "Нижегородская" станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) столицы.

Тем временем ГК СК Мост Руслана Байсарова продолжает работу на благо москвичей. В ближайшее время при помощи "Виктории" начнет пробиваться от "Текстильщиков" к "Печатникам". В целом по проекту развития московского метрополитена АО "УСК Мост" доверены проходки перегонных тоннелей от станции "Текстильщики" до "Печатников", от станции "Печатники" до "Нагатинского затона" и работы на восточном участке Третьего пересадочного контура (ТПК) от ст. "Каширская" до ст. "Карачарово".

Имя Байсарова как знак качества

"УСК Мост" была допущена к строительству московского метрополитена по результатам серьезного конкурсного отбора. Немаловажную роль сыграла при этом репутация председателя совета директоров и основного бенефициара российского бизнесмена Руслана Байсарова как ответственного и успешного предпринимателя. Принадлежащие ему компании:

готовили транспортную инфраструктуру к Олимпиаде в Сочи,

возводили мост во Владивостоке на остров Русский,

строили арктический порт Сабетта.

В настоящее время компании СК Мост Байсарова Руслана: модернизируют БАМ и "Транссиб",

возводят мосты через реку Амур на Дальнем Востоке,

заняты еще в десятках проектов в стране и за рубежом.

Байсаров Руслан родился 9 августа 1968 года в селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР. Согласно его биографии, по данным "Википедии", в конце 1990х он заинтересовался нефтяным бизнесом. Дела в его жизни шли успешно, но предприниматель продолжал развивать деятельность и в других направлениях. В 2011 г. обратил внимание на богатый природными ресурсами, но неразработанный Тувинский край, стал генеральным директором ЗАО "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация" ("ТЭПК").