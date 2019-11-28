Хроническое заболевание после 60 лет у человека без лишнего веса – повод обратиться к онкологу

Диабет не вызывает рак поджелудочной железы, который трудно обнаружить на ранних стадиях. Однако этот недуг, внезапно появившийся после пятого десятка лет, может указать на онкологию, если вовремя проверить этот орган.

При этом ученые не знают точно, почему в поджелудочной железе образуется опухоль, отмечает издание Focus. Рак провоцируют плохие привычки и ожирение. Вызвать онкологию могут гены, если в семье есть предрасположенность к панкреатиту. Повышается риск заболевания, если у кого-то из родственников был рак кожи, молочной железы, кишечника или самой поджелудочной железы, пишет "МедикФорум".

Очевидных признаков онкологии в таком случае не бывает – врачи обнаруживают злокачественную опухоль с опозданием, когда она уже значительно разрослась. Однако боль в спине или давление в верхней части живота, а также потеря аппетита – поводы пройти консультацию у специалиста. Желтуха и потеря веса – также симптомы рака поджелудочной железы.