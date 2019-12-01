Нибиру
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Уфологи продолжают спорить о том, как Нибиру уничтожит Землю. По мнению писателя Захария Ситчина, который узнал о планете Х из шумерских текстов, "Звезда смерти" прячется за Солнцем, поэтому ее сложно обнаружить.
Писатель считал, что Нибиру – девятая планета Солнечной системы, бурый карлик. Наней якобы есть живые существа, которые не хотят взаимодействовать с другими обитателями Вселенной. Как пишет портал replyua.net, конспирологи, основывающие свои теории на труде Ситчина, полагают, что Землю ждет печальный конец.
Нибиру может пройти рядом с нашей планетой, тогда на ней появятся новые полюса, поднимется уровень воды. Однако это не все потенциальные проблемы, которые могут ждать человечество, уверены уфологии. Впрочем, ученые опровергают теории о том, что планета Х существует, а Землю ждет апокалипсис.
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